Tarihe ışık tutan mektuplar Tunceli’de buluştu

Tunceli Belediyesi ve araştırmacı- yazar Mesut Özcan’ın ortak çalışmasıyla Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi ve Sergi Salonu açıldı.

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Kütüphanede, 30 bine yakın kitabın yanı sıra Cemal Süreya'dan Ahmed Arif'e, Adnan Menderes'ten Bülent Ecevit'e kadar birçok şair ve siyasetçinin orijinal mektup ve yazışmaları var. İlk kez gün yüzüne çıkan tarihi belgelerin yer aldığı kütüphanede, en dikkat çeken ise Osmanlı-Rus savaşında Ruslara iki yıl boyunca esir düşen Türk subayı Mehmet Arif Ölçen'e ait el yazması mektuplar.

‘DEVLET SAHİP ÇIKMALI'

Kütüphane ve sergi salonunda 2 binin üzerinde orijinal mektup, belge ve fotoğrafın olduğunu söyleyen Mesut Özcan, şu bilgileri paylaştı: “Yılmaz Güney'in öykü taslakları da burada. Cumhuriyetimizin ilk Milli Eğitim bakanlarından olan Mustafa Necati'nin el yazması anı defteri sergileniyor. Nazım Hikmet'in 1959'da şiirlerini Fransızca okuduğu plak da sergimizde bulunuyor. Biz bu arşivleri toplamamış olsaydık, bir süre sonra bunlar yok olacaktı. Bir ülke kendi sanatçısının arkasında bıraktıklarına sahip çıkmalı.”

“Bu tarz yerler bir şehrin prestijidir'

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sergi salonu ve kütüphane için şunları söyledi: “Bu tarz yerler bir şehrin prestijidir. Bir şehir kendi belleğini, hatırasını korumalı. Çok değerli eserler var. Şu ana kadar hiç gün yüzüne çıkmamış eserler var. Binlerce mektubun, el yazılarının, fotoğrafların olması, geçmişi bilme, tanıma adına çok önemlidir. Biz bu çalışmayı uzun süredir planlıyorduk ve bu sene gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birkaç kütüphane daha gelecek ve bu yapmış olduğumuz çalışmayı güçlendirecek.”