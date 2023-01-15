Çanakkale, Cumhuriyet’in 100. yılına hazırlanıyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihi Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırlanıyor.

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Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Alan’da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Seddülbahir Kalesi, Azerbaycan Anıtı ile Şehitler Abidesi Meydanı’nda alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

“ÇOK FARKLI BİR ÇALIŞMANIN GAYRETİNDE OLDUK”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Şunu çok iyi biliyoruz ki, Kurtuluş Savaşı’mızın girizgahı, kurtuluşa olan inanç Çanakkale ruhundan doğmuş, Türk milleti Çanakkale’de yeniden ayağa kalkmış, küllerinden doğmuştur. En zor dönemlerde bile Türk milletinin özgürlüğüne, kutsallığına ne kadar bağlı olduğu Çanakkale ruhuyla ortaya koyulmuştur. Biz de 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde çok farklı bir çalışmanın gayretinde olduk” dedi.

“18 MART’TA ZİYARETE AÇIYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaşdemir, “Buradaki eserleri, gazi mekanları elden geçirdik, restore ettik ve ziyarete açık hale getirdik. Büyük hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi; Çanakkale Boğazı’nın hemen girişindeki gazi mekan olan Seddülbahir Kalesi’ni 18 Mart’ta ziyarete açıyoruz. Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Tarihi Alan için çok kıymetlidir. Çünkü hemen boğazın girişinde ilk şehitleri verdiğimiz, uzun yıllar Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nı korumuş, büyük tarihi olaylara şahitlik etmiş gazi mekandır. Bununla birlikte siper canlandırma projemiz var. Tarihi Alan’daki 108 yıl önce yapılan büyük mücadele, özellikle Çanakkale kara muharebeleri aslında bir siper savaşıdır. O siperlerde Çanakkale Zaferi kazanılmıştır. Biz de Çanakkale ruhunu bunu daha iyi anlatmak adına siper canlandırma işini 2023’te hayata geçirmeye düşünüyoruz” diye konuştu.



Çanakkale Savaşları’nda birçok milletin savaştığını hatırlatan Kaşdemir, “Buraya birçok kardeşimiz, akrabamız Türk milletinin yardımına koşmuştur. 2023 yılında bu simgelerden bir tanesi olan ‘Azerbaycan Türkiye Anıtı’nı açmış olacağız. Bizim için Çanakkale neyse Karabağ odur. Bir millet, iki devletiz. Şu anda Azerbaycan Anıtı yapım aşamasında. 18 Mart 2023’te Azerbaycan Anıtı’nı da açmış oluruz. Çanakkale’de 2023 yılına çok büyük bir özveriyle hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çünkü Cumhuriyet ve Çanakkale, bizim ortak değerimiz. Çanakkale’nin Cumhuriyete giden yoldaki etkisini, önemini çok iyi biliyoruz” ifadesini kullandı. (DHA)