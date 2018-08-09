Tarihi Artuklu Hamamı’nın indirilme çalışmalarına ara verildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen, hamamın taşındığı "SPMT" aracından indirilmesi için yürütülen çalışmalara, havanın sıcak olması nedeniyle ara verildi. Zemine oturmasına 20 santimetre kalan hamam ile ilgili çalışmalara yarın saat 05.00'ten itibaren yeniden başlanacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi 1200’lü yıllara dayanan, bin 500 ton ağırlığındaki hamamın yeni yerine yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bugün saat 05.00’te başlayan çalışmalara hava sıcaklığı nedeniyle ara verildi. Bugün tarihi hamamın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem olan 256 tekerlekli “SPMT” aracından 36 santimetre indirilmesi sağlandı. Artuklu Hamamı’nın yeni yerine indirilmesi ve yerleştirilmesi çalışmalarına yarın saat 05.00’ten itibaren yeniden başlanacak.

Tarihi hamam önceki gün 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile arkeoparka taşınmış, sabah saat 05.00 itibarıyla yeni yerine krikolar aracılığıyla indirilmesi çalışmasına başlanmıştı.

TAŞINAN EN ESKİ BÜTÜNCÜL YAPI

540 yaşında olması nedeniyle dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017’de aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.

Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç camileri de baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınacak.