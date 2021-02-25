Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi birlikte açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihi Atlas Sineması’nın kapılarını iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz” ifadesini kullandı.

Paylaşımda, İstanbul Sinema Müzesi ve Tarihi Atlas Sineması’na ait görüntüler de yer aldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin önemli duraklarından biri olan tarihi ‘Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi’nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacağı belirtildi. (DHA)