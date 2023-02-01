Tarihi camideki ahşap sütunlar böyle ayakta kalmış

Konya'da yapımı 1299 yılında tamamlanan Eşrefoğlu Camii, mimarisiyle birlikte ahşap 47'si direk, toplam 602 sütun ve kirişiyle biliniyor. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, sedir ağacından sütunların bugüne kadar ayakta kalmasının nedeninin cami içindeki, 'karlık' denilen kar havuzu olduğunu söyledi.

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Beyşehir ilçesinde 1296-1299 yılında Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırılan Eşrefoğlu Camii mimarisiyle birlikte ahşap 47’si direk, toplam 602 sütun ve kirişiyle biliniyor. Ahşap yapı geçme yöntemiyle yapılma özelliğini taşıyor.

Ahşap yapının bugüne kadar ayakta durmasının ise 1940 yılına kadar kullanılan caminin ortasındaki 10-15 metre derinliğinde kar biriktirilen havuz sayesinde, ısı ve nem dengesi sağlanarak geldiği belirtildi.

1940 yılından sonra bu havuz kullanılmazken, iklimlendirme cihazıyla ısı ve nem dengesi sağlanıyor.

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1280 başlarında Beyşehir’de Eşrefoğulları Beyliği’nin kurulduğunu hatırlattı.

“1296-1299 YILLARI ARASINDA İNŞA EDİLDİ”

Muşmal, UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Eşrefoğlu Camii’nin de 1296-1299 yılında Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Eşrefoğlu Camii tam adıyla Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Camii, 1296-1299 yılları arasında Seyfettin Süleyman Bey tarafından inşa edildi ve ölmeden önce camiyi inşa ettirdikten hemen sonra türbesini de camini yanına yaptırdı. Mahfilin altında caminin çilehanesi var. Çilehanede insanların ramazan ayının son 10 gününde buraya kapandığı biliniyor.”

Prof. Dr. Muşmal, caminin çilehanesinden de iki kol halinde o dönem şehrin surlarının dışına giden atlı bir askerin geçebileceği dehlizin, tünelin olduğunun bilindiğini kaydetti.

“1940’LI YILLARA KADAR ORANIN AÇIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Prof. Dr. Muşmal, camiyi en çok sedir ağacından yapılan ahşap yapısının diğer tarihi camilerden ayıran özellik olduğunu belirtti.

Ahşap yapının ise kış aylarında çatının ortasından cami içindeki 10-15 metre derinliğindeki havuza atılıp biriktirilen kar sayesinde ısı ve nem oranının sağlanmasıyla bugüne kadar kadar ayakta kaldığını belirten Prof. Dr. Muşmal, şöyle konuştu:

”Çatıdaki kar kürümek suretiyle, karlık olarak kullanılan havuza dolduruluyordu Oradaki kar, yaz boyunca içerideki nem ve ısı dengesini sağladığı için de ağaçların kuruması ve çatlaması engelleniyordu. Bilim adamlarının açıklaması bu yönde. Aynı zamanda da halk eskiden buzhane olmadığı için o kardan temin etmek suretiyle buz ihtiyaçlarını gideriyorlardı.”

“Hem vatandaşlara bir imkan tanınıyor hem de içerideki bir nem ısı dengesini sağlamış oluyordu. 1940lı yıllara kadar oranın açık olduğunu biliyoruz. Daha sonradan üstü kapatıldı. Aynı zamanda da güneş ışığı içeriye alan yazın serinliği kışın ısıyı da muhafaza eden bir yapı ile oluşturulduğu gözüküyor.” (DHA)