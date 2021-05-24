Tarihi çeşmeye kafesli koruma

İstanbul’un başta Tarihi Yarımada olmak üzere pek çok noktasında bulunan tarihi çeşmeleri, günden güne bakımsız kalmaları ya da tahribata uğramaları nedeniyle yok oluyor. Beyoğlu’ndaki Hamidiye Çeşmesi de yok olmaya yüz tutan çeşmelerden biri. 2’nci Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yıl dönümünde Galatasaray Karakolu’nun bulunduğu bölgede inşa edilen çeşme, imar çalışmaları nedeniyle bulunduğu yerden alınıp Galatasaray Lisesi duvarına bitişik halde, demir kafes ve dikenli telle koruma altına alındı. Ancak burada bakımsızlıktan harabeye döndü. Çeşmenin önü ise, motokuryelerin park yeri haline geldi.

Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Hamidiye Çeşmesi, neoklasik üslupta inşa edilmiş. Bu çeşme şu an Galatasaray Lisesi’nin duvarına monte edilmiş durumda. Çeşmenin asıl yeri, İstiklal Caddesi’nde bulunan Galatasaray Karakolu. Ancak imar çalışmaları nedeniyle çeşme buraya monte edilmiş. Bu çeşme, İstanbul’un Abdülhamit döneminde modern sistemle getirilen su sisteminin bir örneği” dedi.

“HAYATA GEÇİRİLİP CANLANDIRILMASI LAZIM”

Hamidiye Çeşmesi’nin hak ettiği değeri görmediğini belirten Göncüoğlu, “Biraz da olsa korunabilmek için üzerine bir kafes yapılmış ama yeterli değil. Çeşmenin kurna sistemi kırılmış. Aynı zamanda etrafında bulunan otlar esere zarar vermekte. Çünkü bu otlar taşların aralarına girerek, taşların çatlamasına neden oluyor. Çeşmenin monte edildiği yer çok sağlıklı değil, çeşme cadde üzerine çıkarılabilir. Kısacası bu çeşme tekrardan hayata geçirilmesi ve canlandırılması lazım” diye konuştu.

“SADECE GÜNÜ KURTARMAKTIR”

Çeşmeyi kafes içerisine almanın koruma sağlamayacağını vurgulayan Göncüoğlu, “Çeşmeyi kafes içerisine almak günü kurtarmak için yapılmış bir faaliyettir. Bu çeşme bizim birinci derece kültür varlığımız. Aynı zamanda bu çeşme dönemin mimarisi olarak çok önemli bir yapı. Bu çeşme buradan taşınarak, cadde üzerinde yer alması gerekir. Tabii çeşme hepsinden önce iyi bir şekilde restore edilip, üzerine de tarihini anlatan bir tabela asılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“TİNERCİLER BU ÇEŞMENİN YALAK KISMINI KIRDI”

Çeşmenin 30 senelik geçmişini bildiğini belirten mahalle sakini Süleyman Sarı ise, “Bu çeşmenin daha önce yalak kısmı vardı. Ancak tinerciler bu çeşmenin yalak kısmını kırdı. Çeşmenin bir an önce eski haline gelmesini istiyoruz” dedi. (DHA)