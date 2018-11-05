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Tarihi Dalyancı Konağı ‘sanat merkezi’ oldu
Tarihi Dalyancı Konağı ‘sanat merkezi’ oldu
Tarihi evlerin bulunduğu Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 3 katlı Dalyancı Konağı, yapılan düzenlemeyle Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. 
Kültür Sanat 5 Kasım 2018 - 13:12

Osmanlı sivil mimari özelliğini koruyan Dalyancı Konağı, Odunpazarı Belediyesi ile Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığıyla restore edilerek Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürüldü. Konakta sergi salonları ile çok amaçlı salonlar bulunuyor. Bir buçuk milyon TL harcanarak restoresi tamamlanan Dalyancı Konağı düzenlenen törenle açıldı.
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‘HAMAN MÜZESİ’ YAPILACAK

Dalyancı Konağı’nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı bölgesine ‘Hamam Müzesi’ yapılacağını belirtti.
resimid_6565665(DHA)

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