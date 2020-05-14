Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak

Kentte bulunan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyleyen yetkili “Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşehrilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık, yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber Darıca’nın tarihini yaşatmak adına çalışmalarımız var. Şu an hizmete açtığımız İskoliye Mektebi’ni de bakanlığımızla beraber ortak bir çalışmayla yapmıştık. Bu alanda birtakım çalışmalarımız var. Allah nasip ederse en kısa zamanda Darıca Kalesi’ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ve valiliğimizin de desteğiyle yapılan çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.