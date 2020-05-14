Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak
Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen ve zamana bağlı olarak atıl kalan Darıca Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması çalışmalarına başlandı.
Kültür Sanat 14 Mayıs 2020 - 10:17

Kentte bulunan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyleyen yetkili “Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşehrilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık, yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber Darıca’nın tarihini yaşatmak adına çalışmalarımız var. Şu an hizmete açtığımız İskoliye Mektebi’ni de bakanlığımızla beraber ortak bir çalışmayla yapmıştık. Bu alanda birtakım çalışmalarımız var. Allah nasip ederse en kısa zamanda Darıca Kalesi’ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ve valiliğimizin de desteğiyle yapılan çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA