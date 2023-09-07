Tarihi Gaziantep Kalesi restore ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyor.

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Gaziantep Kalesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar görmüştü.

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi yapılmasının ardından çalışmalara başlandı. Ekipler, yıkım sonucu kale eteklerine dağılan taşları kaldırıyor. Aralarında yazıt ve kitabelerin bulunduğu taşlar, ekipler tarafından tasnif edilerek tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alınıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, restorasyon çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gaziantep Kalesi’ndeki burçlar ve diğer yapılarda depremden zarar gören taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki özellikle yazıtların ve kitabelerin bulunduğu alanda kültür varlıklarımızın tasnifini yaptık. Bakanlığımızca bir bilim kurulu heyeti oluşturuldu. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibiyle beraber burada belgeleme çalışmaları yaptık. Bunları da Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki depolara tedbirleri alarak koyduk. Hepsini raporladık ve bakanlığımıza bildirdik. Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü ihale süreci yaptı ve restorasyon süreci devam ediyor” dedi.

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Kemal Yenmez de “Etekteki sur taşlarının hepsini toplamaya başladık. Süreci yaparken de kurula güçlendirme projeleri sunulacak. Süreç olarak 2024 kasım ayının ilk haftasına kadar süre verdik. Kalenin üst kısmındaki sur kısımlarını elden geçirerek kaleyi eski haline dönüştüreceğiz. Bu harabe görüntüyü Gaziantep’ten kaldıracağız” diye konuştu. (AA)