Tarihi hamam için ikinci kez ihaleye çıkılacak

İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 2015 yılında bir iş merkezinin yenilenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında alanda tarihi kalıntılara rastlandı. Durum hem Müze Müdürlüğü hem de Vakıflar Koruma Kurulu’na haber verildi. Daha sonra bu noktada yapılan kazı çalışmasıyla, 19. yüzyılda ‘sulu mezarlık’ olarak anılan 1800 yıllık Roma hamamı ve tarihi okul kalıntıları ortaya çıktı.

Dönemi itibarıyla şehre gelen kişilerin arınmak ve temizlenmek için ilk uğradığı nokta olan alan, etrafı çevrilmesine rağmen zaman zaman su ve yosunlarla kaplandığı için 2015 yılından bu yana sazlık haline geldi. Roma hamamı ve tarihi kalıntıların bulunduğu alan, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere 35 yıllığına ‘restore et- işlet- devret’ yöntemiyle 24 Mayıs’ta ihaleye çıkarıldı ancak katılım sağlanamadı.

Projenin ikinci kez açık teklif usulü yoluyla ihale edileceğini belirten İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, “Yatırımcılara şunu belirtmek isteriz; İzmir’in gelecekteki turizm potansiyelini göz önünde bulundurursanız bu iyi bir yatırım olacaktır. Bizim amacımız rant elde etmek değil, tarihi dokuyu korumak ve bunu yaşatmaktır” dedi.

“SON DERECE ÖNEMLİ BİR KALINTI

Ataseven, “1950’li yıllarda orada bir iş merkezi yapılıyor. 2016 yılına gelindiğinde iş merkezinin yıkılıp, yenilenmesi planlanıyor. Temel kazma sıralarında bu noktada tarihi kalıntılara rastlanıyor. Durum hem Müze Müdürlüğü hem de Vakıflar Koruma Kurulu’na haber veriliyor. Daha sonra bu noktada bir kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmasıyla birlikte bir Roma hamamı olduğu ortaya çıkıyor. Aslında o dönemde şehre gemiyle gelen kişilerin bu hamamda öncelikle temizlenip daha sonra şehre girdiği anlaşılıyor. Son derece önemli bir kalıntı” diye konuştu.

“KUŞBAKIŞI BAKACAKLAR”

Ataseven, sözlerini şöyle tamamladı: “Önemli olan tarihi kalıntılara hiçbir zarar vermeden bir seyir terası oluşturabilmek. Buraya gelen ziyaretçiler Roma hamamına kuşbakışı bakacak ve isterlerse yakından inceleyebilece. 24 Mayıs’ta bir ihalemiz olmuştu. Bu ihalede rekabet sağlanamadığından, 5 Temmuz saat 14.00’te yeni bir ihaleye çıkacağız.” (DHA)