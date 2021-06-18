Tarihi kilise mimarlık fakültesi olarak hizmet verecek

Kaleiçi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan tarihi Saint Antonio İtalyan Kilisesi ve müştemilatı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma kapsamında Trakya Üniversitesi’ne devredildi.

Günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Karaağaç Tren Garı, Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan Harbiye Kışlası gibi Edirne’nin geçmişine tanıklık eden tarihi yapılara ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, kentin önemli mimari eserlerinden birini daha bünyesine kazandırdı.

Edirne'deki önemli temsili yapılardan biri olan Saint Antonio İtalyan Kilisesi ve müştemilatı yapılan gerekli düzenlemeler sonrası Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet verecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli vazifelerimizden biri. Bu bilinçle hareket ederek şimdiye kadar Edirne’nin pek çok önemli yapısına sahip çıktık ve bu doğrultuda birçok yapıyı bu yapıları işlevsel hale getirerek halkımızın kullanımına açtık. Bugün de İtalyan Kilisesi’ni Trakya Üniversitesi bünyesine kazandırmış bulunuyoruz” dedi.

BALKAN MÜZİK FESTİVALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Edirne’nin tarihi konak ve sivil mimarlık yapılarıyla meşhur Kaleiçi’nde 1852 yılında inşa edilen tarihi yapı, İtalyan Latin cemaati adına kayıtlıyken 1976 yılında önce zemini daha sonra da müştemilatı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetine geçti.

Onarım ve restorasyon karşılığında Edirne İl Özel İdaresi’ne, okul ve sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere 2004 yılında 10 yıllığına tahsis edilen bin 455 metrekare alana sahip yapı, onarıldıktan sonra 2015 yılında Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İstiklal İlkokulu’nun ek binası olarak eğitim amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilmişti.

Tarihi yapıda son olarak 9-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından, 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenmişti. (İHA)