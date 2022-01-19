Tarihi Karaköy Tüneli 147 yaşında

Londra'dan sonra dünyanın ikinci en eski metrosu olan İstanbul'daki tarihi Karaköy Tüneli 147'nci yaşını kutladı.

Sozcu.com.tr

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Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 1.5 asır boyunca nice büyük olaya tanıklık eden, sayısız kuşağa hizmet veren Karaköy Tüneli’nin yeni yaşı kutlandı.

Düzenlenen törene İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler ile daire başkanları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“BURASI BİZE MİRAS”

Törende konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, 147 yıldır Karaköy-İstiklal Caddesi arasında mekik dokuyan tünelin, İstanbul’u İstanbul yapan tarihi dokulardan biri olduğunu söyledi.

Altıkardeşler “147’nci yılını kutladığımız tünelin bu yolculuğu, ülkenin kapitülasyonlardan kurtulmasının, milli mücadelenin, İstanbul’un işgalinin ve işgalden kurtulmasının, ilk grevlerin, ilk işçi örgütlerinin kurulmasının da hikayesi aynı zamanda. Bugün burada bu yolculuğun çok kısa bir dönemine tanıklık etmiş, bu yolculukta ufacık da olsa payı olmuş kişiler olarak, aslolanın bize bırakılan bu miras olduğunun bilinciyle tüm işlerimizi yürütüyoruz. Bizden sonra da bu yolculuk devam edecek” dedi.

Törenin arından, tarihi tünel fotoğraflarının yer aldığı ‘Tarihe Yolculuk’ sergisi ziyaret edildi. Sergi Karaköy Tüneli’nde yolculuk yapan tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

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