Tarihi kilise ve mağaralar yok olma tehlikesi altında

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Trak dönemine ait tarihi yapılar yok olma tehlikesi yaşıyor.

Trakya Üniversitesi Trakoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy’de 2004 yılında kazı çalışmalarına başladıklarını ve tarihi mağaraların koyun alanı olarak kullanıldığını söyledi.

“ÇOK AĞIR TAHRİBATLARLA KARŞI KARŞIYA”

Tarihi bölgenin çok ağır tahribatlar ile karşı karşıya olduğunu ve buranın konumlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Engin Beksaç, gereken önlemler alınır ise Sinanköy’ün dünya çapında turizm merkezi olabileceğini aktardı.

Sinanköy’ün şu anda Trakya üzerinde en önemli arkeolojik alanlarından biri olduğunu açıklayan Prof. Dr. Beksaç, “2011 yılı itibarıyla kazı çalışmalarına başladık. Edirne Müzesi ile çalışmaları yaptık. Sinanköy erken bir Trak kültür kült alanı, dini bir tapınak alanın üzerinde kurulmuş bir genç Roma, erken ortaçağ yerleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Eski kayıtlardaki adı probalon kenti olarak belirginleşebiliyor” dedi.

“TRAKYA VE BALKANLAR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARKEOLOJİK ALAN”

Bölgenin bir metropolitlik merkezi olduğunu anımsatan Prof. Dr. Beksaç, “Edirne merkezden sonra bölgenin en eski yerleşim alanı. Yapmış olduğumuz kazılar ve bize görülen kale duvarları dışında bir dış kale daha olduğunu gösterdi. Şu anda kalan yerlerde aşağıda bir manastır kalıntısı var, yukarda ise bir kale bulunuyor. Kalenin içinde ise, daha sonraki çalışmalarımızda biz bir kelken kilise kalıntısı bulduk. 1500 yıllık bir kilise de yukarda durmaktadır” diye konuştu.

Kazıyla ilgili yeteri kadar destek gelmediği için şu anda çalışmaları ara verdiklerini söyleyen Beksaç, “Hem Trakya hem de Balkanlar açısında çok önemli bir arkeolojik alan. Bu kadar temiz bir Trak ve ortaçağ döneminin yerleşmesi Trak dönemi üzerinden bakarsak günümüzdeki şartlarla bulmak çok zor, bu bakımdan Sinanköy çok farklı bir yer. Çok ağır tahribatla karşı karşıya, bu tahribatların korunmaya geçilmesi ve daha çok kazılarımızın sürdürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullanduç. (İHA)