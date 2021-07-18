Tarihi kilisede çello konseri

ABD’nin Marshall Üniversitesi’nde çello öğretmeni olan Prof. Dr. Şölen Dikener (60) ve Rider Üniversitesinde piyano öğretmeni eşi Prof. Dr. Yeşim Dikener (60), Datça Yaz Müzik Akademisi eğitimleri kapsamında konser düzenledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Su Okan (15), Akdeniz Üniversitesi’nden Ada Özgül (15) ve Uludağ Üniversitesi’nden Efe Oğul Çakal’ın (16) sahne aldığı konser, yaklaşık bir saat sürdü. Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach gibi dokuz ünlü bestecinin dokuz ayrı eserinin seslendirildiği konser, müzikseverlerden tam not aldı. 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi Taksiarhon Rum Ortodoks Kilisesindeki konseri, 100 kişi izledi.

Datça Yaz Müzik Akademisi Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Şölen Dikener, 2006 yılından bu yana Datça’da her yaz müzik aktiviteleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzun yıllardan beri ABD’de yaşadıklarını ve tatillerini Datça’da geçirdiklerini belirten Dikener, “Datça’da 15 yıl önce yaz müzik akademisini kurduk. Her yıl az aylarında burada tatilde iken, genç yeteneklere müzik eğitimi vermek onlara bir şeyler kazandırmak, ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Dikener, “Datça Belediyesi’nin katkıları ile çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl ikinci kez tarihi kilisede konser veriyoruz. İlkini 2019 yılında burada yapmıştık. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz konserlerimizin bu yıl devamını getiriyoruz. Bu çalışmalarımıza, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden genç müzisyenler katılıyor. Onlara, aileleriyle beraber hem Datça’yı tanıtmış oluyor hem de yeni repertuarlarla onları konserlere hazırlıyoruz. Hızırşah Kültür Evi’nin bu güzel akustiğinde müzikseverlerin huzurunda olmak onları mutlu ediyor” dedi. (DHA)