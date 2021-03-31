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Tarihi Kızıl Kilise’de defineci tahribatı

Aksaray'da bulunan tarihi Kızıl Kilise'nin kolonları hasar gördü, içerisinde kazı yerleri oluştu, duvarlarında sprey boyalarla yazılmış yazılar var.

Güncellenme: 16:05, 31/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Tarihi Kızıl Kilise’de defineci tahribatı

Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde, bin 500 rakımlı dağların arasındaki ovada bulunan tarihi Kızıl Kilise’nin, 5’inci ya da 6’ncı yüzyılda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yapıldığı biliniyor.

(FOTO: DHA)

Dünya Anıtlar Fonu’nca ‘Dünyada En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eser Listesi’ne alınan, serbest haç planıyla yapılan Kızıl Kilise’nin batı haç kolları arasında bağlantı bulunuyor.

Ova ortasındaki tek yapı olan tarihi kilisenin taş duvarları, her türlü olumsuz koşula rağmen yıkılmadan sapasağlam durmasıyla dikkat çekiyor.

(FOTO: DHA)

Kapadokya bölgesinde çokgen çatıya sahip ve ayakta kalabilen tek kilise olarak bilinen yapı, defineciler tarafından tahrip edildi.

Etrafının açık olması nedeniyle definecilerin uğrak yeri haline gelen tarihi kilisede kolonların hasar gördüğü, kazı yerlerinin oluştuğu belirtildi.

(FOTO: DHA)

Ayrıca kilise duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:59,