Tarihi konaktan geriye 4 duvarı kaldı

Kars’ta 19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı'ndan geriye 4 duvar kaldı. Kars Kalesi'nin altında bulunan Ahmet Tevfik Paşa Konağı, yıkılmamak için adeta direniyor.

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Dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, tarafından koruma altına alınan ve demir profillerle güçlendirilen Ahmet Tevfik Paşa Konağı ve tarihi Kars Evleri günümüzde bağımsızlıktan harabeye dönmüş bulunuyor.

Kars Kalesi, Kars Vadisi, Tarihi Taş Köprü ve Tarihi Hamamların yanında bulunan evler, bakımsızlık ve sahipsizlikten dolayı her geçen gün biraz daha yıkılarak kayboluyor.

Yetkililerin hiçbir şekilde önlem almadığı Ahmet Tevfik Paşa Konağı koruma amaçlı olarak pencereleri ve kapısı tahtalarla kapatılırken tarihi konaktan geriye sadece 4 duvar kaldı. Kısa sürede restorasyon çalışmaları yapılmazsa tarihi konakta yıkılarak kaybolacak.

Tarihi Osmanlı evlerinden Ahmet Tevfik Paşa Konağı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün envanterinde tarihi ev olarak tescil edilmiş durumda bulunmasına rağmen bu zamana kadar neden koruma altına alınmadığı ise dikkat çekiyor.

Öte yandan Kars Kalesi, Kars Vadisi ve Tarihi Taş Köprü ile Tarihi Hamamların olduğu bölgede bulunan Tevfik Paşa Konağı'nın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. (İHA)