Tarihi köprüde restorasyon devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Edirne'deki tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü’nün inşaatına Osmanlı Sultanı 2’nci Murad’ın emri ile 1437 yılında başlandığı, 1444 yılında ise tamamlandığı belirtilerek “Tarihi Uzunköprü 1392 metre uzunluğunda, 5,40 metre genişliğinde, 174 gözlü olarak inşa edildi. Günümüze kadar pek çok defa hasar gören ve onarım geçiren köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün arşivindeki belgelere göre Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere 1907, 1928, 1964, 1967, 1971, 1990, 1993 ve 2002 yıllarında kısmi onarım gördü” denildi.

1907 yılında yaşanan bir taşkında köprünün üç kemerinin yıkıldığı, aynı yıl yıkılan kemerlerin rekonstrüksiyonu yapılarak onarıldığı aktarılarak, “Köprünün taşıyıcı sistemi, 1967-1971 yıllarında araç trafiğini iki şeritli olarak karşılayabilmek amacıyla özgün döşemesinin, beton tabliye ve konsol ilave edilmek suretiyle genişletilmesi ve yoğun ağır taşıt trafiğinden dolayı dinamik etkilere maruz kalması nedeniyle hasar gördü. Bu onarım esnasında köprü korkuluklarının bir bölümü de yenilendi. 1993 yılında tempan duvarlarında ve kemer içlerinde çimento esaslı harç ile derz uygulaması yapılmış olup, nehir yatağında oluşan oyulmalara yönelik olarak suyun geçtiği ayakların çevresinde beton ile onarımlar yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen köprüde 2021 yılında başlanan restorasyon çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)