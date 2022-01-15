Tarihi Örümcek Adam çizgi romanın bir sayfası 3.3 milyon dolara satıldı

Dünyanın en değerli orijinal çizgi roman sayfası, 3.3 milyon dolarlık fiyatıyla Örümcek Adam'ın 1984 yılında yayımlanan çizgi romanının bir sayfası oldu.

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Marvel’ın Örümcek Adam çizgi romanının bir sayfası müzayedede satılan en pahalı çizgi roman olarak tarihe geçti.

Örümcek Adam’ın kötü şöhreti olan siyah takım elbiseyi ilk kez giydiğini gösteren sayfa, bu haftanın başlarında müzayedede 3.36 milyon dolara alıcı buldu. Heritage Auctions’a göre “dünyanın en değerli orijinal çizgi roman sayfası” oldu.

Aynı çizgi romandan başka bir sayfanın 288 bin dolara satıldığı belirtilirken, iki sayfanın toplamda 3 milyon 648 bin dolara satıldığı açıklandı.

Heritage Auctions’ın New York’taki çizgi roman ve çizgi roman sanatı bölümünün başkanı Joe Mannarino yaptığı açıklamada, “Bugünün sonuçları uzun zamandır söylediğimizi kanıtlıyor: Çizgi roman sanatı tuval üzerine konanlar kadar ilgi görür ve değerlidir” dedi.

Müzayede evi kazanan teklifim sahibini açıklamadı. Sınırlı serinin 1984’te yayınlanan sekizinci bölümünün satıldığı belirtildi.

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