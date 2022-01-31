Tarihi Pertek Kalesi’ne 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi

Tunceli'de Keban Baraj Gölü içinde bulunan Urartular döneminden kalma tarihi Pertek Kalesi'ne suların çekilmesiyle 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tuncelinin Pertek ilçesinde bulunan Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Baraj Gölü’nün su tutmasıyla gölün ortasında kaldı. Elazığ’la ulaşımı sağlayan yolun da sular altında kalmasıyla o tarihten sonra kaleye ancak feribot ve teknelerle gidilebiliyordu.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski yol 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Bunu fırsat bilen doğaseverler de tarihi kaleye yürüyüş düzenledi.

Özge Karataş isimli vatandaş “Önceden barajdan dolayı yürüyerek gelme şansımız yoktu. Sadece feribottan izliyorduk. Yürüyerek gelmek bizim için ilk oldu” dedi.

Organizatör Hıdır Yanmaz, “Daha önce burayı uzaktan görebiliyorduk. Ancak yakın zamanda suların çekilmesiyle oluşan bir doğa olayı gördük. Bu olaya tanıklık etmek için bir gezi düzenledik” diye konuştu.

Murat Onay ise “Her sene feribotla gidip gidiyorduk. Uzaktan bakıyorduk. Uzaktan güzel görünüyor ama burada olup buradan feribotu izlemek daha güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Sular çekildi, dört bin yıllık höyük ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı