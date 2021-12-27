Tarihi Razi Trak Köşkü satışa çıkarıldı

1800'lü yıllarda Fransız bir mimar tarafından yapıldığı tahmin edilen Razi Trak Köşkü, 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Köşkün dördüncü sahibi olan Trak Ailesi, mülkü kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı aldı. Bir zamanlar Mısır prensesi Hoşyar'ın da yaşadığı Osmanlı mimarisiyle yapılan 4 katlı tarihi köşkün 26 odası bulunuyor.

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Osmanlı döneminde Tüccar Şekip Bey’in Fransız bir mimara yaptırdığı tarihi Razi Trak Köşkü, 100 yıldan fazladır mülkiyeti bulunan Trak Ailesi tarafından 85 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Ailenin küçülmesi ve artık kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı verilen köşkün 26 odası, 4 salonu ve 3 banyosu bulunuyor.

Osmanlı imparatorluğunun son döneminden Cumhuriyet’in ilanına oradan da günümüze korunarak gelen dış cephesi ahşap kaplama olan tarihi köşkteki ince kalem işlemeler, 5 metreyi bulan tavan yükseklikleri ve duvar süslemeleri dikkat çekiyor.

MISIR PRENSESİ HOŞYAR DA BURADA YAŞAMIŞ

Gayrimenkul danışmanı Amber Erdoğan, köşkün tarihine ve satışına ilişkin bilgi verdi:

* Köşkün yapım tarihi belli değil fakat mimarının Fransız olduğunu biliyoruz. Köşk Osmanlı mimarisinin detaylarını içeriyor. Köşkün ilk sahibi Tüccar Şekip Bey. Daha sonra dönemin padişahının esvapçıbaşı (padişahın ve saraydakilerin giyim işleriyle görevli olan kişi) İlyas Bey satın alıyor.

* Ama en önemli detay köşkün üçüncü sahibi olan Mısır hanedanından prenses Hoşyar. Hoşyar köşkü aldıktan sonra Mısır’a duyduğu özlemden dolayı pembe odanın tavanına piramitler, görseller resmettiriyor. Küfi yazıyla ayet ve dualar yazdırıyor.

* Daha sonra Razi Trak’ın dedesi Priştineli İlyas Bey, köşkü satın alıyor. Böylece Trak Ailesi’nin mülkiyeti başlıyor. Aile burayı uzun yıllar konut olarak kullanıyor. O nedenle günümüze korunaklı bir şekilde geliyor.

* Köşkün içinde aileden kalan birtakım eşyaları hâlâ duruyor. Kuşaktan kuşağa geçmiş ve korunmuş. Ailenin de küçülmesiyle artık kullanmadıkları için satılığa çıkardılar.

KAZIM KARABEKİR VE CAFER TAYYAR PAŞA KÖŞKTE DAVETLERE KATILMIŞ

Köşkün önemli misafirler ağırladığını da söyleyen Erdoğan ,”Köşke Mısır hanedanın üyeleri, Atatürk’ün silah arkadaşlarından Kazım Karabekir, Cafer Tayyar Paşa burada çeşitli davetlere katılmış. Dönemin akademisyenleri, iş insanları ve sanatçıları da burada bulunmuş. Şimdilerde ise bu değerli yapı yeni sahibi arıyor. Genelde satın almak için Türk iş insanları bizimle iletişime geçiyor. Görüşmelerimize devam ediyoruz” dedi. (DHA)