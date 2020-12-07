Tarihi Rexx Sineması’nda yıkım başladı

59 yıl önce açılan ve İstanbul ile Kadıköy’ün en önemli mekanlarından birisi olan Rexx Sineması'nda yıkım çalışmaları başladı. Metal saclarla çevrili olan sinema binasını gören sinemaseverler sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Kadıköy’ün simgelerinden biri olan 59 yıllık Rexx Sineması yıkılıyor. Bahariye Caddesi’nin buluşma noktası olarak bilinen ve yerli-yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın etrafı metal saclarla kapatıldı, inşaat çalışmaları başladı. Sinemaseverler ve Kadıköylüler ise duruma tepki gösterdi.

Sinemanın 30 yıllık işletmecisi Viron Anas, mart ayının sonunda kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmaya karar vermişti. Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise üç senedir kira zammı yapmadıklarını ancak binanın depreme dayanıksız olduğunu söyleyerek Rexx Sineması’nın yıkılarak yeniden yapılacağını doğrulamıştı.

Yönetmen Gökçe Pehlivanoğlu, “Kadıköylü ve sinemaseverler için Rexx’in yeri ayrıdır. Gençlik yıllarımızın ana durağıdır. İstanbul Film Festivali zamanı hayatımın en güzel film keşiflerini yaptığım yerdir. Onu da kaybedersek geçmişimiz silinmiş gibi hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İÇİMİZİ ACITIYOR”

Sinema yazarı Atilla Dorsay, “Korunması gereken eski salonları, binaları yıkmak istiyorlar. Başka çözümler bulma yoluna gitmeden hemen yıkıyorlar. Bu da büyük bir üzüntü yaratıyor. Rexx çok sevilen festivallerin vazgeçilmez bir salonuydu. İstanbul'da kalan sayılı keyifli salonlardan biriydi. Atlas Sineması'nın ardından Rexx'in de kapanması gerçekten içimizi acıtıyor” dedi.

Kadıköy’de yaşayan Ezgi Şahin, “Kadıköy’ü Kadıköy yapan bir yapı. O yüzden biz de üzülüyoruz. Fotoğraflamaya geldik bugün. Rexx tabelası da kalkmadan önce çekelim dedik. Umarım bu kapanmalar Kadıköy’deki diğer yapıların da başına gelmez. Ümidimiz bu yönde” diye konuştu. (DHA)