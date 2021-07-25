Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü

Sarıyer’de bulanan tarihi Rumeli Feneri Kalesi harabeye döndü. İstanbul'un en uç noktasında yer alan kale geçen yıllar içinde çürümeye terk edildi.Kalenin duvarlarında çatlak ve çökmeler oluştu. Ziyaretçiler ve çevredekilerin verdiği zarar da kaleyi adeta harabeye çevirdi.

Atıl bir şekilde duran kalenin içerisinde ve dışarısında bulunan çöpler görünürken, çevresinde kötü kokular da oluşmaya başladı. Duvarları sprey boya ile boyanan kalenin içinde oturan inekler ise pes dedirtti.

Kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini söyledi.

Rezzak Karaçay isimli vatandaş “Kötü bir koku var ve içeriye girdiğinizde inekler karşılıyor. Bira şişeleri, çocuk bezleri, çöpler var. İlgi yok, bakımsız. İstanbul’da gezilecek yerler deyince Rumeli Kalesi çıkıyor ama hayal kırıklığı oldu” dedi.

Öte yandan, harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi. (İHA)