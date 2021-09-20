Tarihi Uzunköprü restorasyona alındı

Dünyanın en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılıp restorasyona alındı.

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Osmanlı padişahlarından 2’nci Murat tarafından 1426-1443 yıllarında başmimar Müslihiddin’e yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları için bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

1392 metre uzunluğunda 6,80 metre genişliğinde 174 kemerli dünyanın en uzun taş köprüsü olan tarihi yapı için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kanatları, kemerleri ve zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle restorasyon kararı alındı.

Vali Ekrem Canalp’in katıldığı programla restorasyon için araç ve yaya trafiğine kapatılan köprünün kemerleri ve çevresi demir korkuluklarla çevrelenirken, iki girişine de şantiye sahası kuruldu.

“ORİJİNAL DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLECEK”

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba da çalışmaları inceledi.

Vali Canalp, Meriç ilçesinden gelecek vatandaşların kullanacağı, yeniden yapılan Çiftlikköy yolunun hizmete gireceğini söyledi. Tarihi köprünün orijinal dokusuna uygun olarak restore edileceğini anlatan Canalp, şöyle konuştu:

* Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışında olan yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak.

* Her şeyiyle orijinal olduktan sonra da inşallah UNESCO’nun tam miras listesine kabul edilmesi için de gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız.

* Öngörmüş olduğumuz zaman 3,5 yıl. Bu süre içerisinde belki biraz daha erken ya da biraz daha geç olabilir ama bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz.

Tarihi köprünün kapatılmasıyla ilçeye Meriç bölgesinden gelişlerin Çiftlikköy yolu üzerinden, diğer bölgelerden gelişlerin ise çevre yolu üzerindeki köprüden yapılacağı belirtildi. En son 1963’de onarım yapılan köprü, 57 yıldır onarım veya restorasyon çalışması görmemişti. DHA