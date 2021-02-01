Tarihi yeniden canlandırıyor!

Büyük İskender, İbn-i Sina, Kleopatra ve Hipokrat… Hepsi farklı farklı dönemlerde yaşamış, yüzlerce yıl sonra bile isimleri ezbere bilinen, dünya tarihine damga vurmuş kişilikler. Ancak birkaç heykel, büst, resim ya da mozaik dışında bu kişilerin nasıl göründüğüne dair çok fazla ipucu yoktu. Lübnan kökenli İtalyan bir genç sanatçı ise bu kişilerin görüntülerini ortaya çıkarmak için bir proje başlattı.

20 yaşındaki Alessandro Tomasi, tarihe mal olan kişiler hakkındaki her türlü görsel eserden faydalanarak, söz konusu isimlerin yüz hatlarını çiziyor. İtalyan sanatçı, çalışmalarını özellikle tarihi kişiliklerin yaşadıkları dönemde yapılmış eserler üzerine yoğunlaştırıyor. Ayrıca yazılı metinlerdeki betimlemelerden de faydalanıyor. Tomasi'nin hazırladığı çizimleri paylaştığı sosyal medya hesaplarına ilgi de her geçen gün büyüyor.