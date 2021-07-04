Tarihi yeniden canlandırıyorlar

İZMİR'de tarih tutkunlarını bir araya getiren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, uyguladığı ‘deneysel arkeoloji' yöntemi ile geçmişe ışık tutuyor.

Ekip üyeleri, binlerce yıl önce kullanılan deniz araçlarını kalıntılar, çizimler ve diğer belgelerden yola çıkarak yeniden inşa ediyor.

Bu çalışmada sadece o döneme ait malzemeler ve teknikler kullanılıyor. Bu deniz araçları ile yolculuğa çıkan ekip üyeleri, o dönem denizcilerin yönlerini nasıl buldukları, gıda ihtiyacını nasıl karşıladıkları, limanlara nasıl girip çıktıklarına dair onlarca soruya yanıt arıyor.

Grubun en dikkat çekici projelerinden biri Kaş açıklarında bulunan 3 bin 300 yıllık Uluburun Gemisi'ni canlandırmak oldu.

Bronz Çağı imkanları kullanarak gemiyi yeniden inşa eden grup, Akdeniz'de hiçbir modern cihaz kullanmadan 3 bin 300 mil yol kat etti. Milattan önce 600'lü yıllarda Pers istilasından kaçan Foçalıları Marsilya'ya taşıyan Kybele Teknesi de bu grup tarafından inşa edildi.

YUNANİSTAN'IN ‘DİKME' KAYIKLARINI DA YAPTILAR

EKİBİN, Ankara Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği bir diğer proje ise Yunanistan'da Erken Bronz Çağı'nda kullanılan Kikllad Kayıkları'nı canlandırmak oldu.

Ege adalarına maden çıkarmak için gidenleri taşıyan bu kayıkların özelliği parçaların çivi ile değil, ipler ile tutturulmuş, bir diğer deyişle ‘dikilmiş' olmasıydı.