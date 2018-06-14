Tarihin içinde Müzik Köyü

Müzik Köyü Fethiye müziğin, doğanın ve tarihin sesini bu yaz Kayaköy’de bir araya getiriyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Karşılıklı etkileşim üzerine kurulu müzik organizasyonlarından biri olan Müzik Köyü, bu yıl dördüncü kez toplanıyor. Bu yıl, 30 Temmuz – 4 Ağustos ve 7-12 Ağustos tarihlerinde, iki farklı periyot şeklinde gerçekleştirilecek olan Müzik Köyü Fethiye'nin 2018 Yaz dönemi programı açıklandı.

Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Müzik Köyü bu yıl Fethiye'ye bağlı tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken Kayaköy’de gerçekleşecek. Etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra, İran, Yunanistan, İspanya, Fransa, Suriye, Ermenistan ve Almanya'dan sanatçılar yer alacak.

MÜZİK KÖYÜ 2018 PROGRAMINA KATILACAK SANATÇILAR:

30 Temmuz-4 Ağustos 2018 (1.PERİYOT)

Kemal Dinç, Kourosh Ghazvineh, Erdem Şimşek, Arslan Hazreti, Doç. Dr. Özgü Bulut, Efren Lopez Sanz, Ali Tekbaş, Doç. Dr. Cenk Güray, Ali Fuat Aydın, İsmet Kavanozlar, Yusuf İhsan Bodur, Sami Hosseini, Osman Kırca, Merih Aşkın, Veka Aler, Osama Badawe, Mehmet Günay Eser,

7-12 Ağustos 2018 (2.PERİYOT)

Ahmet Aslan, Arslan Hazreti, Reza Samani, Birol Topaloğlu, Eleonore Fournaiu, Sami Hosseini, Ozan Baysal, Doç. Dr.Özgü Bulut, Giorgos Psaltis, Taxiarchis Georgulis, Selim Özyol, Salih Korkut Peker, Ulaş Özdemir, Salih Nazım Peker, Sevana Tchakerian, Mehmet Günay Eser, Osman Kırca, Yusuf İhsan Bodur, Gülay Diri.