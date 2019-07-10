Tarık Mengüç’ten flaş Cem Yılmaz açıklaması: “Ne isterse yaparım”

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile bir araya gelen Tarık Mengüç, "Cem ağabey benden ne isterse benim başım gözüm üstüne. Cem Yılmaz'ın elinin benim omzumda olması beni çok mutlu etti" dedi.

“İki sene önce bir filminde saçlarını beyaza boyadığı için hayranları Instagram’dan ‘Tarık Mengüç’e benzemişsin’ yorumları yapınca aramızda bir samimiyet doğdu. Bu yorumlar benim de çok hoşuma gitti. Bu sene de Kıbrıs’ta konserim vardı. Havalimanında köşede beklerken onu gördüm ve yanına gidip ‘Ağabeyim’ dedim eline sarıldım. O da ‘Oooo küresel ısınma nasılsın’ dedi, ona sarıldım ve sonra yerime oturdum. Sonra da ‘Acaba Cem Yılmaz, bana küresel ısınma diyerek laf mı soktu’ diye düşündüm. Kıbrıs’ta konserimi bitirip İstanbul’a dönmek için Kıbrıs Havalimanı’nın lounge salonunda bir şey alırken ‘Hop koçum’ dedi. Ben de ‘Ağabey nasılsın?’ derken ‘Birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz?’ dedi, ben de ona, ‘Ağabey ben de seninle birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz diyecektim ama senden çekindim’ dedim, o da bana ‘Olur mu oğlum öyle şey’ dedi.”

DESTEK SÖZÜ

Cem Yılmaz’ın kendisinin yeni şarkısı ‘Küresel Isınma’ için öneri verdiğini de anlatan Mengüö, Yılmaz’ın kendisine “Şarkıyı yap sonuna kadar senin arkanda duracağım” dediğini aktardı. Bu destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Mengüö, “Yıllar sonra Cem Yılmaz’ın elinin benim omuzumda olması beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.