Tarık Ünlüoğlu bu karakterlerle hafızalara kazındı
İzmir Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Bir yıl opera okuduktan sonra, tiyatro bölümüne geçen, 20 yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin olan Tarık Ünlüoğlu, televizyonda ve sinemada birçok unutulmaz karaktere can verdi. 1973 yılından bu yana dek oyunculuk yapan ünlüoğlu’nun hafızalara kazınan karakterleri şunlardı:
TESTERE NECMİ – KURTLAR VADİSİ
FERDİ KOPARAN – AVRUPA AVRUPA
ÜNAL KAPLAN – EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
BANA MASAL ANLATMA – TİMUR BEY
EYVAH EYVAH 2 VE 3 – EDREMİT
CEMAL – BERLİN KAPLANI