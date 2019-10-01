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Tarık Ünlüoğlu bu karakterlerle hafızalara kazındı
Tarık Ünlüoğlu bu karakterlerle hafızalara kazındı
Kansere yenik düşerek, bugün hayata gözlerini yuman usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, kariyeri boyunca birçok unutulmaz karakteri canlandırdı.
Kültür Sanat 1 Ekim 2019 - 13:55

İzmir Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Bir yıl opera okuduktan sonra, tiyatro bölümüne geçen, 20 yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin olan Tarık Ünlüoğlu, televizyonda ve sinemada birçok unutulmaz karaktere can verdi. 1973 yılından bu yana dek oyunculuk yapan ünlüoğlu’nun hafızalara kazınan karakterleri şunlardı:

TESTERE NECMİ – KURTLAR VADİSİ

FERDİ KOPARAN – AVRUPA AVRUPA

ÜNAL KAPLAN – EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

BANA MASAL ANLATMA – TİMUR BEY

EYVAH EYVAH 2 VE 3 – EDREMİT

CEMAL – BERLİN KAPLANI

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