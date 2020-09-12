Tarık Zincir: Müzik sevmeyi öğretir

“Biz, Atatürk’ün de söylediği gibi asil, vicdanlı ve hassas bir milletiz” diyen Tarık Zincir, “Türk Sanat müziği dinledikçe gençler, şiddeti değil sevmeyi öğrenecek” yorumunu yaptı.

Tarık Zincir, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde doğdu. Bugün 46 yaşında ve hem udi hem de bestekar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanatçısı… Küçük yaşlardan beri gönül verdiği Türk Sanat Müziği dalında 2 albümü 18 bestesi var. “Yeni nesil şiddeti değil, sevmeyi Türk Sanat Müziği ile öğrenecek'' diyen Zincir, sanat hayatını ve umutlarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

BABAM KEŞFETTİ

Babam emniyet mensubuydu. Müziğe ilgimi de ilk o keşfetti ve beni mandolin kursuna gönderdi. O yıllar Türk müziğinin altın yılları… Erdoğan Berker, Yıldırım Gürses, Avni Anıl, Teoman Alpay ve Alaattin Şensoy gibi bestekarların altın şarkıları beni de çok etkilemişti. Ortaokuldayken biriktirdiğim harçlıklarımla ilk udumu aldım. Mahallemizdeki ayakkabı ustası ud çalıyordu. Kendisinin öğrencisi oldum. İlk konserimi üniversite hazırlık kursu yıl sonu partisinde verdim.

İKTİSATÇI BESTEKAR

1993'te Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni kazandım ama benim için her şey müzikti. Bu aşk ile Kadıköy'de Boğaziçi Musiki Vakfı Türk Müziği Konservatuvarı'na başladım. Hafta sonları da Bakırköy'ün sahil mekanlarında udi sanatçı olarak sahne alıyordum. 2017'de söz ve müziği bana ait 8 eserden oluşan “Bir Sabah Geleceksin” isimli albümü piyasaya çıkardık.

18 ESERİ VAR

Şu ana kadar 18 şarkıda söz ve müziği bana ait eserlerimi halkımla buluşturdum. Medyada Türk Sanat Müziği'ne daha çok yer verilmesi tek dileğim. Bizler ürettikçe, var oldukça, saygı, sevgi, aşkın en güzel tanımı da, şarkılarımızda var olacak. Yeni nesil şiddeti değil, sevmeyi öğrenecek. Çünkü biz, Atatürk'ün de söylediği gibi asil, vicdanlı ve hassas bir milletiz.

TEK BAŞINIZA HİÇSİNİZ

Mart 2020'de on eserden oluşan, söz ve müziği bana ait ‘Bizim Şarkımız' albümünü çıkardık. Türk Sanat Müziği'ni yaşatmak adına üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Ne kadar söz yazıp, beste yapıp, ud sanatçısı ve yorumcu da olsan tek başına bir hiçsiniz. Müzikal donanımı güçlü iyi bir aranjör, iyi bir müzik şirketi ve iyi bir menajer olmadan eserlerinizi, kendinizi ifade edemezsiniz.

TÜRKİYE’NİN MACİAS’I OLACAĞIM

Bütün albümlerine sahip olduğum Enrico Macias'ı severek dinlerim. Gitar ve ud ustası. Bir gün Türkiye'nin Enrico Macias'ı olacağıma inanıyorum. Onun gibi kendi şarkılarımdan albümler yapıyorum. Enstrüman olarak, ud ile birlikte klasik piyano çalıyorum. Bir büyük hayalim de Harbiye'de konser vermek ve ülkemizi yurtdışında da temsil edebilmek.