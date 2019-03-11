Tarkan, Şehrazat’ı üzdü

Şehrazat, yakın bir zamanda tribute albüm çıkaracağını açıkladı. Plak ve Ben dergisine konuşan ünlü bestecinin albümünde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nazan Öncel, Nilüfer, Gülşen, Yıldız Tilbe, Mustafa Sandal, Edis ve Hayko Cepkin gibi usta şarkıcılar yer alacak. Şarkıcı arkadaşlarını telefonla tek tek aradığını belirten Şehrazat, “Orası da bir ev, oraya misafir olmak isteyenlerin başımın üstünde yeri var. Birçok arkadaşımla görüştüm, sağ olsunlar hepsi çok nazik davrandılar. Hemen hemen herkes albümde var” dedi.

AJDA İLE KÜSLÜK SONA ERDİ

Tarkan’ı da aradığını belirten Şehrazat, ünlü popçudan olumlu dönüş alamadığını belirterek, “Kararına saygı gösteririm” açıklamasını yaptı.

Bundan 9 yıl önce Ajda Pekkan ile bir gerilim yaşayan Şehrazat, konuyla ilgili ise şöyle dedi: “10 sene geçti o kızgınlığımızın üstünden. Ajda kıymetlimdir. 53 yıldır hayatımda. Onun değeri, kıymeti harbiyesi başkadır. Bu yola Ajda ile ‘Yaz Yaz' şarkısı ile çıktım. Anne evlat arasında bile bu tarz olaylar oluyor. İki kardeş arasında hayli hayli olur. Sevgim, saygım sonsuzdur.”