Tarkan ve Sıla zirvede

Yılın Bileti oylamasında 2019'un en beğenilen performansları değerlendirildi. Tarkan ve Sıla, en beğenilen sanatçılar oldu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve 24 ülkede aynı anda gerçekleşen “Yılın Bileti” oylamasında 2019'un en beğenilenleri kültür, sanat ve eğlence tutkunları tarafından seçildi. Ödüller, UNIQ Box'ta gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu. Ticketmaster'ın anket gerçekleştirdiği 24 ülke arasında Türkiye, oylamaya katılım sayısıyla birinci oldu. Oylamada 2019'un en beğenilen erkek sanatçısı Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki gösterilerine bir yıl aradan sonra geri dönen Tarkan olurken, en beğenilen kadın sanatçısı ise kategorinin 2017 ve 2018 kazananı olan Sıla oldu.

İZLEYİCİLERİN BEKLEDİĞİ İSİMLER

Oylamaya katılan sanatseverler, bu yılın en beğenilenlerini seçerken 2020'de sahnede görmek istedikleri performansları da Biletix ile paylaştı. Hayranlarının hasret kaldığı Sezen Aksu, festival tutkunlarının hayallerini süsleyen Tomorrowland, son çıkan filmiyle tekrardan kendini özleten Metallica, 2019'da yaptığı dünya turuna Türkiye'yi dahil etmeyen Muse ve Türkiye izleyicisinin beklemekten vazgeçmediği Coldplay öne çıkan isimler oldu.

SAHNE SANATLARI KATEGORİSİNDE EN BEĞENİLENLER

En Beğenilen Müzikal: Alice Müzikali

En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Zengin Mutfağı

En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı: Kaan Sekban

En Beğenilen Yabancı Sanatçı: Evgeny Grinko

En Beğenilen Festival: Trakya Müzik Festivali – Erikli

En Beğenilen Erkek Sanatçı: Tarkan

En Beğenilen Kadın Sanatçı: Sıla

En Beğenilen Mekanlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkswagen Arena, Zorlu PSM

2020'de İzleyicilerin Beklediği Etkinlikler: Sezen Aksu, Tomorrowland, Metallica, Coldplay, Muse

TICKETMASTER GLOBAL “YILIN BİLETİ” OYLAMASI SONUÇLARI

1.P!nk

2.Metallica

3.BTS