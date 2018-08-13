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Tarkan’ı sevindiren iptal
Tarkan’ı sevindiren iptal
İzmir'de flamingoların yaşam alanını tehdit eden Körfez Geçiş Projesi'nin iptal edilmesi Tarkan'ı sevindirdi. 
Kültür Sanat 13 Ağustos 2018 - 15:24

Dünyadaki 10 flamingodan birine ev sahipliği yapan İzmir'deki Gediz Deltası’na zarar verecek olan otoban projesi, ‘olumlu çevresel etki değerlendirme’ kararı mahkeme tarafından durduruldu.

‘YETKİLİLERE TEŞEKKÜRLER’

Doğa aktivistlerinin uzun süre mücadele verdiği alanla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alması Megastar Tarkan’ı da sevindirdi. Instagram hesabından söz konusu haberi paylaşan Tarkan, “Çok sevindirici, mutluluk verici bir haber… Doğaya duyarlı bu hayırlı kararı veren yetkililere çok teşekkürler” diye yazdı.

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