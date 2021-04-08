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Tarlasını sürerken 2000 yıllık lahit buldu

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi. Alanda inceleme yapan ekipler Helenistik döneme ait bir mezar içinde iskelet ve 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi.

Güncellenme: 11:27, 08/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Tarlasını sürerken 2000 yıllık lahit buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi Akçaova mevkiinde 6 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında DSİ arazisini traktörüyle süren E.G. isimli vatandaş traktöründe kullandığı patlatma aletine kaya parçasının takılması üzerine kaya parçasının lahit mezarı olabileceğini düşünerek jandarma komutanlığına haber verdi.

Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yerinde 2 personel görevlendiren ve emniyet tedbirlerini alan jandarma durumu Manisa Müze Müdürlüğüne bildirildi.


“HELENİSTİK DÖNEME AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN…” 

7 Nisan tarihinde Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazıda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet iskelet, 2 adet topraktan yapılmış kap ve 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirildi.


“İSKELET GERİ BIRAKILDI” 

Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara geri bırakıldı. Gerekli kontroller yapılıp kazı işlemi sonlandırılarak alan eski haline getirildi.

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