Tartışmalı yönetmen Woody Allen konuştu: “Çok şanslı bir hayat yaşadım”

Dünyaca ünlü yönetmen Woody Allen, pazartesi günü Venedik Film Festivali'nde 50. filmini sundu ve gazetecilere yaptığı açıklamada, "çok çok şanslı bir hayat yaşadığını" söyledi.

Sozcu.com.tr

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İlk Fransızca filmi “Coup de Chance”in galası öncesinde gazetecilere demeç veren 87 yaşındaki yönetmen ve senarist Woody Allen, “Şansımdan başka bir şey olmadı ve umarım bu devam eder.”

“Sevgi dolu iki ebeveynim vardı, iyi arkadaşlarım var, harika bir eşim, evliliğim ve iki çocuğum var. Birkaç ay sonra 88 yaşında olacağım. Hiç hastaneye gitmedim. Başıma hiçbir zaman korkunç bir şey gelmedi” dedi.



Dört kez Oscar ödülü kazanan yönetmen, Hollywood’daki pek çok ünlü isim ve kamuoyunun bazı kesimleri tarafından dışlanmasına neden olan çalkantılı bir kişisel yaşama sahip oldu.

SEVGİLİSİNİN EVLATLIK KIZIYLA EVLENDİ

1990’larda eski sevgilisi Mia Farrow’un evlatlık kızı Soon-Yi Previn ile ilişkisi ve Farrow’un kızı Dylan Farrow’un cinsel istismar suçlamalarıyla manşetlere çıktı. Suçlamaları her zaman reddetti ve hiçbir zaman resmi olarak hüküm almadı.

Aralarında 35 yaş fark bulunan Allen ve Previn halen evli ve iki evlatlık kızları bulunuyor.

Film festivali sırasında Variety’ye verdiği ayrı bir röportajda Allen, eğlence endüstrisindeki cinsel istismarı afişe eden #MeToo hareketini desteklediğini söyledi. Ancak aynı zamanda “Çok aşırı olduğunda… aptalca” olabileceğini de ekledi.

Venedik Film Festivali, Allen’a yeni filmi için prestijli bir alan verdiği için bazı eleştirmenler tarafından kınandı ve küçük bir protestocu grubu, ünlü yönetmenin filminin galası öncesinde kırmızı halıya vardığında “istismarcı” sloganları atarak gösteri düzenledi.



Yeni film “Coup de Chance”, yönetmenin daha önceki pek çok filmi gibi de ilhamını aşk, aldatma ve ölüm temalarından alıyor. Ancak Allen, ölüm üzerinde fazla durmaya değmeyeceğini söylerken, “Bu konuyla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Bu kötü bir anlaşma ve buna takılıp kaldık” diye ekledi.



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