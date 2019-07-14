Taş Devri ekranlara dönüyor

Warner Bros. Animation ve Brownstone Productions bir araya geldi ve Taş Devri’nin yeniden ekranlara dönmesi için anlaştı. Yeni Taş Devri yetişkinler için çekilecek.

Variety’nin haberine göre, proje yavaş yavaş şekilleniyor. Taş Devri’ndeki karakterlerin yer alacağı animasyon, prime time'da, yani 20.00-23.00 saatleri arasında yetişkinler için yayınlanacak. Warner Bros. ve Animation’un üreteceği dizinin yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

1960-66 yıllarında yayınlanan dizi, Türkiye’de de özellikle 90’lı yıllarda çocukların gözdesiydi.