Taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor

Güzelçay (Klavin) köyünde 20'nin üzerinde mağaranın bulunduğu taş evler, kale ve apartman görünümü ile dikkat çeken tarihi kalıntıların turizme kazandırılması bekleniyor. Atatürk Baraj kıyısındaki kayalar oyularak yapılan apartman görünümlü mağaralar, çok ilginç bir görünüme sahip. Birinci derece SİT alanı olan ve tarihi Roma Dönemi’ne dayanan mağaraların barınma yerleri alarak kullanıldığı biliniyor. Taş evler ve mağaralar, yan yana ve alt alta görüntüsüyle dikkat çekiyor.(İHA)