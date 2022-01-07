Taş plaklar eşliğinde Türk Müziği’ne yolculuk

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Aybars Akkor, ‘Taş Plaklar ve Canlı Müzik Eşliğinde Türk Müziği’nin Gelişimi’ adlı programda müzikseverlere nostaljik saatler yaşatacak.

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Dr. Aybars Akkor, fonograf ve gramafonun icadından Türkiye'de üretilen son taş plağa kadar geçen sürede üretilen taş plaklardan örnekler çalarken, aynı zamanda bu parçaların öyküleri anlatılacak. Ayrıca bazı çok bilinen ama geçmişte kalan şarkıları değerli ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve saz sanatkarları canlı olarak seslendirecek. Akkor, “Yaklaşık iki saat sürecek olan programda taş plakların tarihçesinden radyonun kuruluşuna, seksen yıl önceki en çok satanlar listesinden operetlere, Yesari Asım Arsoy'dan Müzeyyen Senar'a kadar pek çok usta sanatçıya da yer vereceğiz. Müzikseverler bu renkli programda unutulmaz anlar yaşayacak” dedi. 18 Ocak saat 19.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşecek konserin biletleri, biletinial.com'dan temin edilebilecek.