Tasarım Bianeli’nden empati seansları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin empati kavramına farklı açılardan yaklaşan filmleri bir araya getirdiği Empati Seansları seçkisinden her hafta bir film, ücretsiz olarak erişime açılıyor.

Bienalin “felsefe ayağı” olarak adlandırılabilecek Empati Seansları kapsamında sanatçı ve tasarımcıların ürettiği bir film, 25 Şubat'a kadar her perşembe saat 19.00'da bir defaya mahsus olmak üzere İKSV YouTube kanalında gösterilecek.

Gösterimlerin ardından bienal küratörü Mariana Pestana, filmin yaratıcısıyla canlı bir sohbet gerçekleştirecek. Ocak ayında izleyiciyle buluşacak filmler ise şunlar: Cura (21 Ocak) ve Dip Akıntısı (28 Ocak).