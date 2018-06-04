Tasarımcı Arda Aktaş’a ABD’den 5 ödül

Türk grafik tasarımcı Arda Aktaş, ABD'de bu yıl 11. kez düzenlenen, 95 ülkeden 3 binin üzerinde çalışmanın katıldığı Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde (International Design Awards) 1 Altın 1 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplamda 5 farklı ödül kazandı.

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2007 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde grafik tasarım alanı, basılı/afiş kategorisinde Arda Aktaş'ın tasarladığı, Bulgar – Türk ortak yapımı Radiogram filminin afişi Altın, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin afişi Gümüş, ödül aldı. Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Ümit Ünal’ın son filmi Sofra Sırları, Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kırık Kalpler Bankası ve uluslararası festivaller için tasarlanan afişiyle Ezgi Mola’nın oynadığı Abdurrahman Öner’in ilk uzun metrajlı filmi Aydede ise Bronz ödül kazandılar.

Uzun süre Los Angeles'ta yaşayan ve birçok Hollywood projesinde yer alan Aktaş, bugüne kadar Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı, Ferzan Özpetek'in yapımcısı olduğu Cebimdeki Yabancı ve yönettiği son filmi İstanbul Kırmızısı, Cem Yılmaz’ın imzasının bulunduğu Ali Baba ve Yedi Cüceler ile Yahşi Batı, Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Ailecek Şaşkınız, Yeşim Ustaoğlu'nun son filmi Tereddüt, Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Aşk Tesadüfleri Sever gibi sinema filmlerinin yanı sıra geçen sene çok ses getiren internet dizisi Fi ve televizyonda Avlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kösem, Muhteşem Yüzyıl, Güldür Güldür Show gibi yapımlarda da yer aldı.