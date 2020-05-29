Tasdik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tasdik mi, tastik mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tasdik'tir.
TASDİK NE DEMEK:
1- Doğrulama.
2- Onay, onaylama.
TASDİK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tasdik mi, tastik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tasdik şeklinde olmalıdır.
tastik (Yanlış kullanım)
tasdik (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Öncelikle anlattıklarını arkadaşlarının tasdik etmesi gerekiyor.”