Taşeron nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taşeron mu, taşaron mu?

Taşeron nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taşeron mu, taşaron mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘taşeron’dur. Taşeron mu, taşaron mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘taşeron'dur.

TAŞERON NE DEMEK: Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici.

TAŞERON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin taşeron mu, taşaron mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı taşeron şeklinde olmalıdır.

taşaron (Yanlış kullanım)

taşeron (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni hastane inşaatını taşeron bir firma yapacak.”