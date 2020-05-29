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Tasfiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tasfiye mi, tasviye mi?
Tasfiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tasfiye mi, tasviye mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘‘tasfiye’dir. Tasfiye mi, tasviye mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Mayıs 2020 - 13:08

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tasfiye'dir.

TASFİYE NE DEMEK:

1- Arıtma, ayıklama, temizleme:

2- Özleştirme. Örn: Dilde tasfiye.

3- Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon.

4- Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.

TASFİYE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tasfiye mi, tasviye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tasfiye şeklinde olmalıdır.

tasviye (Yanlış kullanım)

tasfiye (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İflas başvurusunun onaylanmasının ardından şirketin tasfiye süreci başlayacak.”

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Son güncelleme: 13:35 - 29.05.2020
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