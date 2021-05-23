Taşı toprağı alın teri

25 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan Yol Bakım Daire Başkanlığı Basın Yayın Sorumlusu Derya Balkan'ın, belediye emekçilerini iş başındayken ölümsüzleştirdiği fotoğraflarından oluşan “Emeğin Gücü” sergisi, Karaköy Alt Geçidi'nde açıldı.

Sergide; parklarda, bahçelerde, mezarlıklarda, metrolarda, meydanlarda, kimsenin adım bile atmak istemediği çöp depolama alanlarında, tünellerde, kanallarda, korkusuzca girdikleri yangınlarda alın teri döken belediye işçilerinin etkileyici fotoğrafları yer alıyor.

İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İstanbul halkına verilen hizmetin arka planında çok büyük bir emek ve mücadele olduğunu dile getiren Balkan “Çalışanların emeğini sanatla bütünleştirerek yansıtmak, İstanbulluların onlarla empati kurmasını sağlamak istedim. Sanatın asıl sahibi emekçiler. 80 binin üzerinde çalışan emekçimiz var. Onların umutlarını duygularını, özlemlerini, yaşadığı koşulları, emek mücadelelerini göstermek istedim” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Balkan'ın fotoğraflarını ve “İşçilerin ve emekçilerin alın terleriyle yükselir şehirler… İstanbul gibi” mesajını paylaşarak kutlamıştı.