Taşkent Uluslararası Film Festivali’nde Türk filmleri rüzgarı esecek

Türkiye’nin konuk ülke olarak davet edildiği ‘İpek Yolu İncisi’ Taşkent Uluslararası Film Festivali’nde Türk filmleri rüzgarı esecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Yerli Düşünce Derneği ve Taşkent Büyükelçiliği'nin iş birliğinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Uluslararası Film Festivali düzenleniyor. Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinde 40 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek olan festivalde “Türkiye Özel Bölümü” ile Türk sinemasının son dönemde uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen filmleri sinemaseverler ile buluşacak.

Festival kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesi için iş birliği toplantıları gerçekleştirilecek. Yine sinema günleri, masterclass programları, ortak yapımlar için toplantıları kapsayan çeşitli etkinlikler programda yer alacak.

Etkinlik boyunca Türk filmleri için özel bir bölüm de olacak ve Türk sinemasının önemli isimleri festivalde yer alacak. Festivalde Nuri Bilge Ceylan, Özcan Deniz, Ercan Kesal, Ali Aydın, Seyid Çolak, Mehmet Gün, Fatih Özcan, Umut Mete Soydan, Erkan Petekkaya, Oktay Kaynarca, Sezgin Erdemir, Erkan Koçak Köstendil, Nazan Kesal ve Filiz Ahmet gibi birçok isim yer alacak.

Festival kapsamında 10 film ve 1 belgesel gösterilecek. Festivalde yer alacak filmler şöyle: AF (Yönetmen: Cem Özay), Ahlat Ağacı (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan), Anons (Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun), Bağlılık Aslı (Yönetmen: Semih Kaplanoğlu), Flash Bellek (Yönetmen: Derviş Zaim), Kapan (Yönetmen: Seyid Çolak), Mavzer (Yönetmen Fatih Özcan), Nasipse Adayız (Yönetmen: Ercan Kesal), Omar ve Biz (Yönetmen: Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er), Ölü Ekmeği (Yönetmen: Reis Çelik) ve Japonya'da Türk İzleri (Yönetmen: Umut Mete Soydan).

Türkçe konuşan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya’nın da yer alacağı festivalin açılış töreni 28 Eylül tarihinde olacak. 29 Eylül'de 12 konuk ülkenin temsilcilerinin basın toplantısı saat 15.00'te Özbek Sinematografi Kurumda, Türk Film Günleri açılışı ise saat 18.00'de Forum Sarayı'nda olacak.