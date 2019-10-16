Taşları sanat eserine dönüştürüyor

Yaklaşık 15 yıldır sanatla uğraşan ve son 3 yıldır da mozaik sanatıyla ilgilenen Gülnur Turgut, yaz tatillerinde deniz kenarında topladığı birbirinden renkli küçük taşları renklerine göre ayırıyor. Ardından bu taşları yıkayıp temizledikten sonra cilalayıp kurutuyor. Daha sonra da bu taşları tutkalla tablolara yapıştırarak boya kullanmadan doğal taş renkleriyle portre ve manzara resimleri yapıyor. Ayrıca seramik, cam ve mermer taşı kullanarak birbirinden güzel sanatsal çalışmalar gerçekleştiriyor. Turgut yakında sergi açmayı planladığını söyledi.

“HER TATİLE GİTTİĞİMDE TAŞ TOPLUYORUM”

Her yaz ailece tatile gittiklerinde kendisinin deniz kenarından taş topladığını söyleyen Gülnur Turgut, “Yaklaşık 15 yıldır sanatın çeşitli dallarıyla ilgileniyorum. Fakat son 3 yıldır da mozaik sanatı üzerine çalışmalar yapıyorum. Mozaik sanatına Gaziantep’te gezdiğim bir mozaik sergisi nedeniyle ilgi duydum. O müzedeki eserlerden ve mozaiklerden çok etkilendim. Daha çok doğal taşlar ilgimi çekmişti. Doğal taşlardan yaptığım eserlerdeki taşları da denizden toplamaya karar verdim. Her sene tatile gittiğimde, sahilde başımı eğerek sürekli taş topluyorum ve o taşları evime getirip renklerine göre sınıflandırıyorum, temizleyip vernikliyorum. Daha sonra biriktirdiğim o taşlardan tablolar yapmaya başladım. Taşları toplamak çok zor oluyor, ben her tatile gittiğimde sadece taş topluyorum. Her sabah sahilde güneşin altında taşlar toplayarak renklerine göre ayrıştırıyorum ve eserler yapmaya başlıyorum” dedi.

(DHA)