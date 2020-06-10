Tasvir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tasvir mi, tasfir mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tasvir'dir.
TASVİR NE DEMEK:
1- Betimleme.
2- Betim.
3- Resim.
TASVİR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tasvir mi, tasfir mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tasvir şeklinde olmalıdır.
tasfir (Yanlış kullanım)
tasvir (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Romanlarındaki psikolojik tasvirler tek kelimeyle mükemmel.”