Tavsiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tavsiye mi, tafsiye mi?

Tavsiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tavsiye mi, tafsiye mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tavsiye’dir. Tavsiye mi, tafsiye mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tavsiye'dir.

TAVSİYE NE DEMEK:

1- Öğütleme, yol gösterme:

2- Bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans.

TAVSİYE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tavsiye mi, tafsiye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tavsiye şeklinde olmalıdır.

tafsiye (Yanlış kullanım)

tavsiye (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Onun tavsiyelerine her zaman kulak veririm.”