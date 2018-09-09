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Tayland’lı çocukların kurtarıldığı mağarayı anlatan The Cave’in yönetmeni belli oldu
Tayland’lı çocukların kurtarıldığı mağarayı anlatan The Cave’in yönetmeni belli oldu
Geçtiğimiz Temmuz ayında Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun ve antrenörlerinin hikayesini konu edinecek The Cave'i, Tom Waller'ın yöneteceği öğrenildi.
Kültür Sanat 9 Eylül 2018 - 13:40

NTV2nin haberine göre, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan, yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocukların hikayesi beyazperdeye taşınmaya hazırlanıyor. Yaban Domuzu isimli futbol takımının antrenörü ile çocukların hikayesini konu edinecek filmin adı The Cave olacak.

Filmin senaristliği ile yönetmenliğini Tom Waller üstlenecek. Filmin yapımcılığını Tayland merkezli De Warrenne Pictures’ın yapacak.

Çekimlerin Kasım ayında başlaması planlanıyor.

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Bangkok’ta doğan Tom Waller, 44 yaşında.

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