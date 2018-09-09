Tayland’lı çocukların kurtarıldığı mağarayı anlatan The Cave’in yönetmeni belli oldu
NTV2nin haberine göre, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan, yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocukların hikayesi beyazperdeye taşınmaya hazırlanıyor. Yaban Domuzu isimli futbol takımının antrenörü ile çocukların hikayesini konu edinecek filmin adı The Cave olacak.
Filmin senaristliği ile yönetmenliğini Tom Waller üstlenecek. Filmin yapımcılığını Tayland merkezli De Warrenne Pictures’ın yapacak.
Çekimlerin Kasım ayında başlaması planlanıyor.