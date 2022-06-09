Taylor Hawkins anısına anma konserleri düzenlenecek

Ünlü rock grubu Foo Fighters, Mart 2022'de hayatını kaybeden davulcuları ve vokalistleri Taylor Hawkins için verecekleri anma konserlerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Grup, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 50 yaşında hayatını kaybeden üyeleri Taylor Hawkins için eylül ayında Londra ve Los Angeles’ta iki anma konseri vereceklerini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, 3 Eylül’de Londra’daki Wembley Stadyumu’nda ve 27 Eylül’de Los Angeles’taki Kia Forum’da gerçekleşecek konserler, Hawkins’in ölümünden bu yana, Foo Fighters’ın ilk canlı performansı olacak.

Grubun Güney Amerika turu sırasında, Kolombiya'da kaldığı otel odasında ölü bulunan Hawkins’in ölüm sebebi ise bilinmiyor.

Yapılan analiz sonucunda ise ünlü müzisyenin sisteminde eroin, esrar, antidepresanlar ve opioidler de dahil olmak üzere 10 farklı uyuşturucu bulunmuştu.

Foo Fighters, 1994 yılında, grunge grubu Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in ölümünün ardından grup üyesi Dave Grohl tarafından kuruldu.

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